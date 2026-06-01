Россиянам назвали лидеров автомобильных продаж

17:45, 1 июня 2026

«Автостат»: Belgee вытеснил Changan из пятерки лидеров российского авторынка
Марина Аверкина

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

С 25 по 31 мая российский рынок новых легковых автомобилей заметно оживился, отмечают аналитики агентства «Автостат». На 22-й неделе 2026 года дилеры продали 27 858 машин, что на 9,7 процента лучше результата предыдущей недели и на 17,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В пятерке лидеров авторынка произошли изменения. Белорусская марка Belgee снова вошла в топ-5. До этого она занимала место среди лидеров на 19-й неделе, позже ее позицию на две недели занял Changan.

Первое место сохранила Lada (6817 проданных автомобилей). Далее следуют Haval (4197 единиц), Tenet (2816) и Geely (1822). Замыкает первую пятерку Belgee (1349).

Отметку в одну тысячу реализованных автомобилей преодолел и Changan (1293). Остальные марки не смогли преодолеть этот уровень.

Ранее стало известно, что в мае 2026 года шесть автопроизводителей скорректировали цены на свою продукцию в России, причем только в одном случае речь идет о снижении стоимости. Пять брендов увеличили цены на машины. Рост затронул предложения от Hongqi, Jaecoo, Omoda, Solaris и Lada.

