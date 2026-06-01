Украину обвинили в отправке беспилотников со взрывчаткой в сторону Финляндии

HS: Украина могла по ошибке направить беспилотники со взрывчаткой в сторону Финляндии

Украина могла по ошибке направить беспилотники со взрывчаткой в сторону Финляндии. Об этом сообщает Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на источники.

По данным издания, Киев сам предупредил Хельсинки, что дроны были случайно направлены в сторону Финляндии. Уточняется, что финские власти предупредили жителей приграничного региона об опасности, но не уточнили, в чем именно заключается угроза.

При этом на следующий день финские военные объявили, что беспилотники приблизились к стране со стороны России, что, как отмечает газета, могло создать впечатление о связи угрозы с ответными действиями России на украинские удары.

Издание подчеркивает, что ударные беспилотники обычно программируются на координаты цели, но могут давать сбои. По данным финских военных, дроны не вошли в воздушное пространство Финляндии, однако газета допускает, что их могли сбить российские системы противовоздушной обороны по пути.

Ранее газета The Telegraph опубликовала информацию, что Россия якобы перенаправляла с помощью помех GPS украинские БПЛА в сторону стран НАТО. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что финские власти не верят в то, что Россия могла сделать это.