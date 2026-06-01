Мерц захотел улучшить отношения ЕС с Трампом

Bloomberg: Мерц намерен выработать с лидерами ЕС план по улучшению отношений с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен организовать встречу лидеров стран-членов Европейского союза (ЕС) для выработки плана по улучшению отношений с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита НАТО, который пройдет 7-8 июля в Анкаре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Мерц планирует принять европейских лидеров позже в этом месяце, чтобы разработать план по смягчению отношений с президентом Дональдом Трампом на саммите НАТО в июле», — говорится в публикации.

Источники отметили, что лидеры стран группы E5 (Германия, Франция, Британия, Италия и Польша) соберутся в Берлине для обсуждения набора мер, целью которых будет демонстрация Трампу намерения союзников США в Европе брать на себя ответственность за свою оборону.

Кроме того, по данным издания, Мерц планирует пригласить на встречу генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Однако министры обороны стран-участниц E5 собираются провести отдельную встречу 12 июня в Париже.

Ранее Мерц заявил, что ему трудно быть главой немецкого правительства, пока Трамп остается на посту президента США. При этом он также отмечал, что во время контактов с американским лидером не боится открыто не соглашаться с ним.