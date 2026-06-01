Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:31, 1 июня 2026Мир

Мерц захотел улучшить отношения ЕС с Трампом

Bloomberg: Мерц намерен выработать с лидерами ЕС план по улучшению отношений с Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен организовать встречу лидеров стран-членов Европейского союза (ЕС) для выработки плана по улучшению отношений с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита НАТО, который пройдет 7-8 июля в Анкаре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Мерц планирует принять европейских лидеров позже в этом месяце, чтобы разработать план по смягчению отношений с президентом Дональдом Трампом на саммите НАТО в июле», — говорится в публикации.

Источники отметили, что лидеры стран группы E5 (Германия, Франция, Британия, Италия и Польша) соберутся в Берлине для обсуждения набора мер, целью которых будет демонстрация Трампу намерения союзников США в Европе брать на себя ответственность за свою оборону.

Кроме того, по данным издания, Мерц планирует пригласить на встречу генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Однако министры обороны стран-участниц E5 собираются провести отдельную встречу 12 июня в Париже.

Ранее Мерц заявил, что ему трудно быть главой немецкого правительства, пока Трамп остается на посту президента США. При этом он также отмечал, что во время контактов с американским лидером не боится открыто не соглашаться с ним.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран свернул переговоры с США. Тегеран угрожает блокадой еще одного стратегически важного пролива

    В российском городе за месяц выпала пятимесячная норма осадков

    Автомобиль ушедшего из России производителя преодолел почти 800 тысяч километров

    В Подмосковье начался супергрибной сезон

    Грузовики ВС России защитили «зеброй» от дронов

    В Приморье впервые приплыли тунцы-гиганты весом 200 килограммов

    Известный британский комик назвал самый удивительный факт о России

    Появились новые подробности о поиске Усольцевых

    Мерц захотел улучшить отношения ЕС с Трампом

    Буданов анонсировал визит США в Киев и Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok