Мерц пожаловался на сложности в работе из-за Трампа

ABC: Мерц признался, что ему трудно быть канцлером, пока Трамп — президент США

Канцлер Германии Фридрих Мерц признался, что ему трудно быть главой немецкого правительства, пока Дональд Трамп остается на посту президента США. Об этом бундесканцлер рассказал в интервью испанской газете ABC.

«Можно сказать, что да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос издания.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что во время контактов с президентом США Дональдом Трампом не боится открыто не соглашаться с ним.

В январе источники Politico из стран НАТО поделились, что генеральный секретарь альянса Марк Рютте вынужден «подлизываться» к президенту США Дональду Трампу для сохранения единства и устойчивости блока, но многие другие политики сознательно игнорируют эго Трампа «на свой страх и риск».