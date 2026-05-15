Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:58, 15 мая 2026Мир

Мерц пожаловался на сложности в работе из-за Трампа

ABC: Мерц признался, что ему трудно быть канцлером, пока Трамп — президент США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц признался, что ему трудно быть главой немецкого правительства, пока Дональд Трамп остается на посту президента США. Об этом бундесканцлер рассказал в интервью испанской газете ABC.

«Можно сказать, что да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос издания.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что во время контактов с президентом США Дональдом Трампом не боится открыто не соглашаться с ним.

В январе источники Politico из стран НАТО поделились, что генеральный секретарь альянса Марк Рютте вынужден «подлизываться» к президенту США Дональду Трампу для сохранения единства и устойчивости блока, но многие другие политики сознательно игнорируют эго Трампа «на свой страх и риск».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского ответили на слова о его проблемах с наркотиками

    Эстония начнет закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией

    Назван защищающий от заболеваний почек природный напиток

    Москвичей предупредили о грозе с дождем

    В России объяснили способность западных компаний влиять на серый прокат кино в стране

    Печатный станок эпохи Ивана Грозного воссоздадут в российском регионе

    В Польше начали массово увольнять украинских врачей

    Водитель школьного автобуса выиграл 369 миллионов рублей по дороге на работу

    Россиянам предрекли спад цен на жилье в июне

    В Госдуме не поддержали возвращение самого спорного автоштрафа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok