В заброшенном магазине нашли останки мужчины

В США в давно закрытом магазине нашли останки мужчины

В США рабочий нашел в давно закрытом магазине останки 43-летнего мужчины. Об этом сообщает Fox 5.

Рабочий сделал находку, когда проверял заброшенное здание на утечку воды. Обнаруженные останки принадлежат 43-летнему Джеймсу Коннеллу. Предполагается, что с ним расправились 9 или 10 мая.

Полицейские считают, что со смертью Коннелла связан 34-летний Мике Деанджело Гарнера. Его обвинили в сокрытии произошедшего. Что именно произошло в магазине между мужчинами, пока не раскрывается.

По словам семьи, Коннелл был невероятно умным, щедрым и сострадательным человеком. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре 75-летний слепой мужчина почувствовал странный запах из квартиры соседа и вызвал полицейских. По наводке пожилого мужчины они нашли человеческие останки.

