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19:31, 4 июня 2026Из жизни

В заброшенном магазине нашли останки мужчины

В США в давно закрытом магазине нашли останки мужчины
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Cobb County Sheriff's Office

В США рабочий нашел в давно закрытом магазине останки 43-летнего мужчины. Об этом сообщает Fox 5.

Рабочий сделал находку, когда проверял заброшенное здание на утечку воды. Обнаруженные останки принадлежат 43-летнему Джеймсу Коннеллу. Предполагается, что с ним расправились 9 или 10 мая.

Полицейские считают, что со смертью Коннелла связан 34-летний Мике Деанджело Гарнера. Его обвинили в сокрытии произошедшего. Что именно произошло в магазине между мужчинами, пока не раскрывается.

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Ранее сообщалось, что в Сингапуре 75-летний слепой мужчина почувствовал странный запах из квартиры соседа и вызвал полицейских. По наводке пожилого мужчины они нашли человеческие останки.

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