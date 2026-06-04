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19:19, 4 июня 2026Мир

В Нидерландах призвали к выходу из ЕС из-за Украины

Депутат Хаувелинген: Нидерланды должны покинуть ЕС из-за новых кредитов Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Нидерланды должны покинуть Европейский союз (ЕС) из-за предоставления Украине новых кредитов. На это указал депутат от правой оппозиционной партии «Форум за демократию» Пепейн ван Хаувелинген на своей странице в социальной сети X.

«ЕС уже выделил Украине сотни миллиардов евро, а на 2028 год в планах значится еще один дополнительный "кредит" Украине на 100 миллиардов евро», — написал он о планах Евросоюза по дальнейшей поддержке украинских властей.

Нидерландский депутат назвал происходящее «ужасной картиной». По его словам, помощь Украине придется оплачивать налогоплательщикам европейских стран, в том числе нидерландцам. В этих условиях Нидерланды должны покинуть Евросоюз как можно скорее, заключил Пепейн ван Хаувелинген.

Ранее стало известно о сокращении гуманитарной и финансовой помощи Украине со стороны европейских государств. При этом, согласно подсчетам Кильского института мировой экономики, военная поддержка страны, наоборот, увеличилась в первые месяцы 2026 года.

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