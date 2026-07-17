Раскрыт гонорар иностранных студентов за диверсию на московской железной дороге

Двух иностранных студентов задержали в Москве за диверсию на железной дороге

В Москве задержали двух иностранных студентов, обучавшихся в одном из столичных вузов, заподозренных в диверсии. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, с одним из студентов через мессенджер связался неизвестный и предложил совершить поджог объектов транспортной инфраструктуры, посулив деньги. Тот привлек друга, и вместе диверсанты подожгли два релейных шкафа на одном из перегонов Павелецкого направления Московской железной дороги.

Свои действия они сняли на видео и получили от вербовщика вознаграждение в размере 300 долларов. «В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила спикер МВД.



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