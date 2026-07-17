Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:22, 17 июля 2026Силовые структуры

Раскрыт гонорар иностранных студентов за диверсию на московской железной дороге

Двух иностранных студентов задержали в Москве за диверсию на железной дороге
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

В Москве задержали двух иностранных студентов, обучавшихся в одном из столичных вузов, заподозренных в диверсии. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, с одним из студентов через мессенджер связался неизвестный и предложил совершить поджог объектов транспортной инфраструктуры, посулив деньги. Тот привлек друга, и вместе диверсанты подожгли два релейных шкафа на одном из перегонов Павелецкого направления Московской железной дороги.

Свои действия они сняли на видео и получили от вербовщика вознаграждение в размере 300 долларов. «В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила спикер МВД.
 
Ранее двух жителей Запорожской области — Евгения Чухно и Павла Гортенко — приговорили к 20 и 15 годам колонии соответственно за содействие и участие в террористическом сообществе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Захарова рассказала об отказе жать руку послу Германии
    В России появятся китайские машины Xpeng
    Новорожденных детей перепутали в больнице
    Россиянкам зрелого возраста назвали самую главную вещь в гардеробе
    Вероятность ухода Зеленского с поста президента Украины оценили
    Россиянин раскрыл зарубежной разведке данные о промышленности
    В сети опубликовали проект антироссийских санкций покойного сенатора Грэма
    Песков рассказал о графике Путина
    Четыре россиянина незаконно организовали в Таиланде «русскую деревню» и были задержаны
    Россияне бросились скупать один вид техники для дома
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok