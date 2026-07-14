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Силовые структуры
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20:03, 14 июля 2026Силовые структуры

Готовившие подрыв российского поезда диверсанты получили наказание

Два жителя Запорожья получили сроки за попытку пустить под откос военный эшелон
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Двух жителей Запорожской области — Евгения Чухно и Павла Гортенко — приговорили к 20 и 15 годам колонии соответственно за содействие и участие в террористическом сообществе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

По данным следствия, действовавшие в интересах Службы безопасности Украины (СБУ) агенты в марте 2022 года завербовали Чухно и убедили его вступить в подконтрольное им сообщество. Он согласился сотрудничать и завербовал своего знакомого Гортенко.

Вместе они стали готовить диверсию — по заданию кураторов собирались пустить под откос военный эшелон, заложив под бетонные шпалы мины, чтобы в момент прохождения поезда из-за давления произошел взрыв, и состав сошел бы с рельсов. Чухно и Гортенко забрали боезапасы из тайника и сделали все, как надо, но диверсия не удалась — железнодорожные пути не эксплуатировались, и поезд так и не пришел.

Ранее сообщалось, что в Татарстане осудят трех молодых людей за теракт на железной дороге.

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