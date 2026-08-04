Ливень помешал восстановить подачу электричества на Кубе

UNE: Масштабный блэкаут на Кубе затянулся из-за многочасового ливня

Масштабный блэкаут на Кубе затянулся из-за многочасового ливня. Об этом сообщили в пресс-службе в государственной энергетической компании (UNE) в Telegram.

В организации рассказали, что 3 августа к 17:05 по местному времени (00:05 4 августа по московскому времени) непогода вновь спровоцировала сбои в работе сети, что сказалось на функционировании подключенных к ней генерирующих мощностей. В UNE заверили, что делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.

Днем ранее Куба вновь столкнулась с тотальным блэкаутом. По информации издания Cubadebate, он стал пятым за последний месяц.

В последние годы в стране регулярно случаются масштабные перебои в электроснабжении из-за изношенности генерирующих мощностей и дефицита топлива.