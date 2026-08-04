Зеленский объявил о чистках в СБУ и новых операциях против России. В Госдуме после этого заявили об изменении характера СВО

Зеленский согласовал новые операции против России после доклада главы СБУ Поклада

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал новые операции против России. Во вторник, 4 августа, украинский лидер принял главу Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада.

Доклад о наших операциях противодействия российской агрессии. Хорошие результаты есть у Службы безопасности Украины, и сегодня я согласовал новые операции Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский анонсировал чистки

Кроме того, президент Украины анонсировал новые чистки в СБУ. Он сообщил, что Поклад доложил ему о приоритетах ведомства на август.

Согласовал руководителю СБУ также и дальнейшие шаги на очищение внутренней структуры службы от тех, кто работает на себя, а не на Украину Владимир Зеленский президент Украины

Он также поблагодарил сотрудников спецслужбы, которые защищают Украину. «Спасибо всем в СБУ, кто действительно защищает наше государство и людей», — подчеркнул политик. Свою публикацию он завершил украинским националистическим лозунгом.

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о новых операциях

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал слова президента Украины о согласовании новых операций против РФ.

Он назвал очевидным, что конфликт переходит в операции против мирного населения страны. Парламентарий обратил внимание, что Зеленский делает ставку на такие методы уже публично, а значит он уверен, что партнеры с Запада его не осудят за эту террористическую деятельность.

По словам Новикова, Киев надеется, что «такого рода террор будет сеять сложные настроения в России, потому что террор всегда нацелен на то, чтобы посеять либо страхи, либо панику, либо еще какие-то негативные эмоции».

Данные события лишний раз подчеркивают, что в общем специальная военная операция [СВО] России на Украине все больше и все очевиднее приобретает характер антитеррористической операции Дмитрий Новиков депутат Госдумы

В России указали на провал 40-дневной операции Зеленского

26 июня стало известно, что украинский лидер согласовал и утвердил 40-дневную операцию против РФ, которая якобы «нацелена на прекращение» конфликта на Украине.

Сенатор Григорий Карасин сказал «Ленте.ру», что этот план можно трактовать по-разному, но по своей сути он остается человеконенавистническим.

Он подчеркнул, что Запад превратил Украину в собственный бесплатный военно-политический полигон, «причем не только для современных вооружений, но и для политической экспансии и деморализации России». «Больше это не получится никогда. Поэтому даже если этот план существовал, он абсолютно абсурден и обречен на провал», — уточнил член Совфеда.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В свою очередь, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» подчеркнула, что Зеленский своим планом хотел воздействовать на мирных людей, но его старания не возымели никакого действия.

«Россия точно не пойдет на уступки Украины, и Зеленский это видит. Все в любом случае понимают, что мы должны достигнуть наших целей. Он же этот план делал для того, чтобы ему денег дали и оружие, и теперь ему придется отчитаться перед западными странами, но предъявить нечего», — отметила парламентарий.

Как заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, Зеленский рассчитывал, что, массово уничтожая россиян, «сумеет добиться того, что они вдруг станут переходить на украинскую сторону, но добился обратного: Россия сплотилась и противостоит врагу как одно целое».

Пройдет еще 40 дней и еще 40, но киевскому режиму — который больше всего рассчитывает на медийный эффект от собственных заявлений — так и не удастся добиться существенного успеха на линии фронта Алексей Журавлев депутат Госдумы

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил уверенность, что Зеленский объявлял 40-дневный план прежде всего для своих западных кураторов.

«Наши системы ПВО сработали очень эффективно, уничтожены тысячи беспилотных систем, которые были направлены на мирные города и районы нашей страны», — отметил депутат.