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18:56, 4 августа 2026Спорт

Оценена вероятность встречи Макгрегора и Нурмагомедова на свадьбе Роналду

Аналитики оценили вероятность приезда Нурмагомедова на свадьбу Роналду коэффициентом 2,00
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Steven Ryan / Getty Images

Букмекерские конторы открыли ставки на возможных гостей свадьбы португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду и модели Джорджины Родригес. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

В числе самых обсуждаемых фигур — бойцы смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Аналитики оценили вероятность приезда россиянина коэффициентом 2,00, а визита ирландца — 6,00.

Ранее стало известно, что Роналду пригласил на свадьбу Нурмагомедова и Макгрегора. Помимо двух известных бойцов, мероприятие посетят музыканты Дрейк, Рианна и Дженнифер Лопес, блогер IShowSpeed и телеведущий Пирс Морган.

Свадьба Роналду и Родригес состоится 8 августа на острове Мадейра, в родном городе футболиста Фуншале. Пара обручится в городском соборе. Вечеринка состоится в пятизвездочном отеле Savoy Palace.

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