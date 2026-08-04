Оценена вероятность встречи Макгрегора и Нурмагомедова на свадьбе Роналду

Аналитики оценили вероятность приезда Нурмагомедова на свадьбу Роналду коэффициентом 2,00

Букмекерские конторы открыли ставки на возможных гостей свадьбы португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду и модели Джорджины Родригес. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

В числе самых обсуждаемых фигур — бойцы смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Аналитики оценили вероятность приезда россиянина коэффициентом 2,00, а визита ирландца — 6,00.

Ранее стало известно, что Роналду пригласил на свадьбу Нурмагомедова и Макгрегора. Помимо двух известных бойцов, мероприятие посетят музыканты Дрейк, Рианна и Дженнифер Лопес, блогер IShowSpeed и телеведущий Пирс Морган.

Свадьба Роналду и Родригес состоится 8 августа на острове Мадейра, в родном городе футболиста Фуншале. Пара обручится в городском соборе. Вечеринка состоится в пятизвездочном отеле Savoy Palace.

