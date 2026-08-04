Эксперт РАН Белов: Евросоюз продолжит помогать Украине вопреки недовольству граждан

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов заявил, что страны Евросоюза продолжат помогать Киеву в ущерб отношениям с Россией, несмотря на растущее недовольство граждан и экономические проблемы. Об этом он рассказал в беседе с «Царьградом».

Он отметил, что ни Берлин, ни Париж не рассматривают вариант изменения внешнеполитического курса, а протестные настроения не берутся Брюсселем во внимание.

«Недовольство [европейских граждан] растет и, соответственно, постепенно все это выражается и в политике. За исключением антироссийских инструментов, механизмов и всех тех антироссийских шагов, которые по-прежнему принимают практически все [европейские правительства] за редким исключением», — пояснил Белов.

По его мнению, ситуация может измениться только после смены власти в европейских странах, однако действующие правительства продолжают использовать Украину как инструмент против России. Эксперт отметил, что недовольство растет, особенно в Германии, где производители требуют восстановить диалог с Москвой из-за проблем в промышленности после отказа от российского газа.

При этом Белов подчеркнул, что антироссийские санкции и механизмы продолжат работать еще какое-то время, даже несмотря на отдельные исключения, такие как прекращение военной помощи Киеву со стороны Польши и остановка «чешской инициативы». Варшава также заявила, что будет блокировать вступление Украины в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Европа столкнулась с трудностями при поиске идей санкций против России. Европейскому союзу становится все труднее находить новые цели для санкций против России, не сталкиваясь с возражениями стран объединения.