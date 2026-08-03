Европа столкнулась с трудностями при поиске идей санкций против России

El País: ЕС все труднее находит новые цели для введения санкций против России

Европейскому союзу (ЕС) становится все труднее находить новые цели для санкций против России, не сталкиваясь с возражениями стран объединения. Об этом сообщает El País.

Отмечается, что спустя 21 пакет и более четырех лет после того, как ЕС ввел первые санкции, механизм, который действовал почти единогласно, «начинает проявлять признаки усталости», поскольку список уже настолько обширен, и теперь становится все труднее найти что-то новое для санкций.

«ЕС близок к достижению своего пика санкций, то есть точки, когда правительства начинают отдавать приоритет своим национальным экономическим интересам, а не новым ограничениям в отношении России», — заявил исследователь аналитического центра Bruegel Якоб Функ Киркегор.

Ранее европейские дипломаты сообщили, что поддержка новых санкций против России внутри Евросоюза заметно снижается, поскольку все больше стран требуют исключений из новых ограничений или блокируют отдельные меры, опасаясь ущерба для собственных экономик.