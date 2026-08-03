Росту российского фондового рынка помогли надежды на возвращение дивидендов

Индекс Мосбиржи поднялся 3 августа выше 2260 пунктов

Российский фондовый рынок растет 3 августа, чему способствуют в том числе надежды на реинвестирование дивидендов в акции. Об этом говорится в обзоре Finam.ru.

Его авторы отмечают, что также инвесторы следят за геополитическим событиями и ждут подробностей по поводу дальнейшей денежно-кредитной политики Центробанка, которые появятся после ожидающейся на этой неделе публикации резюме обсуждения ключевой ставки на июльском заседании.

К моменту написания материала индекс Мосбиржи рос на 1,55 процента, до 2260,78 пункта.

По оценкам аналитиков, на рынок в этом дивидендном сезоне вернутся от 20 до 40 процентов полученных выплат. В том числе указывалось, что на масштабы процесса повлияет то, что «инвесторы были сильно впечатлены предшествующим падением и будут осторожничать».

В то же время ожидается, что даже при «умеренно позитивном новостном фоне» индекс может вырасти в августе до 2400 пунктов.