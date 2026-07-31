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17:31, 31 июля 2026 (обновлено: 17:37, 31 июля 2026)Экономика

Российскому фондовому рынку спрогнозировали рост

Аналитик Малых: Индекс Мосбиржи может вырасти в августе до 2400 пунктов
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российский фондовый рынок в августе может продолжить рост на фоне высоких цен на нефть, улучшения ситуации на топливном рынке и ожидания замедления инфляции, считают опрошенные Finam.ru эксперты.

«Август традиционно считается опасным для рубля, но для рынка акций он скорее даже благоприятен: за последние 20 лет в 70 процентах случаев индекс Мосбиржи в августе показывал рост», — говорится в материале.

По словам главы отдела анализа акций «Финама» Натальи Малых, рынок будет расти «если по линии геополитики не будет негативных сюрпризов». «Сейчас индекс консолидируется выше 2200 пунктов, и не наблюдается сильной фиксации прибыли после отскока, что хорошо, и даже при умеренно позитивном новостном фоне индекс может подтянуться до 2400 в августе», — спрогнозировала она.

В числе фундаментальных причин роста покупок отечественных акций аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова назвала в том числе «паузу в санкционных новостях, которую американские и европейские законодатели взяли до осени». В свою очередь, гендиректор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин предположил, что в августе рынок продолжит расти, поскольку достиг в июле долгосрочных минимумов. «Основная причина — крайне низкие оценки компаний», — отметил он.

В последние пару дней рост рынка почти остановился. Накануне показатель упал «на фоне фиксации прибыли после недавнего роста, снижения нефтяных цен и отсутствия новых сигналов» по поводу ситуации вокруг украинского конфликта примерно до 2210 пунктов, а к моменту написания материала терял 0,1 процента, опускаясь до 2207,61.

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