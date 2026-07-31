Москвичам рассказали о последнем шансе загореть

Синоптик Тишковец: 1 августа УФ-индекс в Москве в последний раз за лето достигнет 7

В субботу, 1 августа, индекс ультрафиолета в столице в последний раз за лето подскочит до 7 единиц, при которых можно загореть. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Август стартует с идеальных метеоусловий, сообщил синоптик. Благодаря антициклону ожидается солнечная и сухая погода. Ночью температура будет держаться на уровне плюс 13-16 градусов, днем ожидается плюс 26-29 градусов, что на пять градусов выше нормы.

Температура воды в реках и озерах Центральной России — от плюс 18 до 23 градусов. «Это будет финал массового купания», — заявил синоптик.

Большую часть воскресенья, 2 августа, погода будет примерно такой же, как в субботу. Ожидается переменная облачность, без осадков, и лишь после 18 часов, с приближением холодного атмосферного фронта с северо-запада, пройдут небольшие грозовые дожди. Под утро температура будет достигать плюс 15-18 градусов, в дневные часы воздух успеет прогреться до плюс 28-31 градуса.

Ранее в столице ввели оранжевый уровень опасности из-за предстоящих жарких выходных.