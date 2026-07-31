RT: Главком ВСУ Драпатый учился в школе в Сургуте

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый в конце 90-х несколько месяцев учился в российской школе в Сургуте. Об этом сообщает RT.

По словам собеседника издания, родители Михаила приезжали работать в сургутские школы преподавателями. Драпатый приехал учиться в Сургут перед экзаменами, а его сестра Наталья почти год ходила там в школу в начале 2000-х.

«Были обычными подростками и хорошо учились — по крайней мере, без троек», — рассказал собеседник RT. Одна из учительниц вспоминает, что Наталья была довольно сообразительной и хорошо общалась с одноклассниками.

Ранее Драпатый сделал ряд резких высказываний о россиянах. Новый главком ВСУ назвал жителей РФ «нацией, не имеющей права на существование». Помимо этого, он высказался о жителях Донбасса, назвав их «отрыжкой Советского Союза», а также «жаждущими халявы и не желающими работать».