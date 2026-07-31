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19:15, 31 июля 2026 (обновлено: 19:21, 31 июля 2026)Россия

Стало известно об учебе нового главкома ВСУ в российской школе

RT: Главком ВСУ Драпатый учился в школе в Сургуте
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый в конце 90-х несколько месяцев учился в российской школе в Сургуте. Об этом сообщает RT.

По словам собеседника издания, родители Михаила приезжали работать в сургутские школы преподавателями. Драпатый приехал учиться в Сургут перед экзаменами, а его сестра Наталья почти год ходила там в школу в начале 2000-х.

«Были обычными подростками и хорошо учились — по крайней мере, без троек», — рассказал собеседник RT. Одна из учительниц вспоминает, что Наталья была довольно сообразительной и хорошо общалась с одноклассниками.

Ранее Драпатый сделал ряд резких высказываний о россиянах. Новый главком ВСУ назвал жителей РФ «нацией, не имеющей права на существование». Помимо этого, он высказался о жителях Донбасса, назвав их «отрыжкой Советского Союза», а также «жаждущими халявы и не желающими работать».

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