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20:07, 31 июля 2026Экономика

Вероятность рекордной жары на выходных в Москве оценили

Синоптик Макарова: На выходных Москва вряд ли побьет тепловые рекорды
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Предстоящие выходные вряд ли станут рекордно жаркими. Вероятность новых метеодостижений в беседе с ТАСС оценила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

По оценкам синоптика, последний летний месяц не начнется с тепловых рекордов. «Новых рекордов не будет», — уверена Макарова. Так, абсолютный рекорд по температурному суточному максимуму принадлежит 1936 году — тогда столбики термометров достигли отметки плюс 34,4 градуса. Не грозят метеорекорды и второму числу — в 2010 году воздух в Москве прогрелся до плюс 36,9 градуса. До подобных показателей грядущим выходным далеко, считает метеоролог: согласно ее расчетам, в субботу, 1 августа, температура поднимется до плюс 28-30, а в воскресенье — до 29-31 градуса.

Ранее о неблагоприятных погодных условиях столичных жителей предупредили в МЧС. На фоне такой знойной погоды москвичей призывают пить больше воды, избегать перегрева, носить головной убор и отдавать предпочтение одежде светлых тонов. Из соображений пожарной безопасности в ведомстве рекомендуют не применять открытый огонь.

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