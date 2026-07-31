Ким ответила на обвинения в продаже товаров военного назначения на Wildberries

Основательница Wildberries Ким: Террористы обвиняют нас в продаже товаров для военных

Татьяна Ким, основательница компании Wildberries, ответила на обвинения в продаже товаров военного назначения на российском маркетплейсе. Ее комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения», — указала Ким и добавила, что на маркетплейсах типа Amazon и Alibaba присутствуют все те же вещи. В этом плане, как заявила предпринимательница, «никакой логики и здравого смысла, рациональности в действиях террористов нет и не может быть».

«Противник сам сделал заявления о том, что атаки на Wildberries направлены на обычных граждан России», — сообщила Ким. При этом, по ее мнению, единственной их целью было давление и дестабилизация российского общества.

Ранее основательница компании Wildberries сделала еще одно заявление — в этот раз оно касалось атак на склады маркетплейса. Ким связала произошедшее с тем, Wildberries является народным маркетплейсом. По этой причине, как она рассказала, «удары по нам — это удары по сотням миллионов людей в десяти странах одновременно».

Помимо этого, Ким сообщила об оперативном перестраивании логистики, чтобы минимизировать задержки и сохранить качество работы Wildberries. Также всем пострадавшим предпринимателям автоматически предоставили время, свободное от платежей по кредитам и займам.