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Забота о себе
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21:19, 31 июля 2026Забота о себе

Врач опроверг вред для сна одного популярного вечернего ритуала

Невролог Винтер: Использование гаджетов может быть частью здорового ритуала отхода ко сну
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Simon Collins / Shutterstock / Fotodom

Невролог Кристофер Винтер заявил, что использование гаджетов не всегда ухудшает качество сна. Вред этой популярной вечерней привычки он опроверг в разговоре с изданием The Healthy.

Винтер считает, что использование гаджетов может быть частью здорового ритуала отхода ко сну. По его мнению, привычка листать ленту социальных сетей или играть в игры на телефоне может улучшить качество ночного отдыха при условии, что она не вызывает привыкания.

«Что лучше — посмотреть телевизор перед сном или нет? Однозначного ответа на этот вопрос нет, но зато теперь у вас есть ритуал, который помогает мозгу понять, что пора ложиться спать», — отметил врач.

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Вместо полного отказа от гаджетов перед сном Винтер рекомендовал пересмотреть алгоритм их использования. У подобного занятия должно быть время начала и окончания, которое должно совпадать с привычным временем отхода ко сну, пояснил невролог.

Ранее сомнолог Максим Новиков рассказал, почему всего один бокал вина или пива перед сном сильно ухудшает качество ночного отдыха. Врач предупредил, что употребление алкоголя перед сном значительно усиливает храп и тем самым провоцирует частые пробуждения ночью.

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