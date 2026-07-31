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21:45, 31 июля 2026 (обновлено: 21:50, 31 июля 2026)Бывший СССР

На Украине назвали две причины блокировки вступления в ЕС Венгрией

«Страна.ua»: Еврокомиссия тормозит вступление Украины в ЕС руками Венгрии
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Венгрия заблокировала открытие кластеров по переговорам о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) по двум причинам, которые не называют публично. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах пишет украинское издание «Страна.ua».

Как указывает издание, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявлял, что Будапешт не открывает остальные направления, чтобы не нарушить принцип равного отношения к другим кандидатам. Однако есть две позиции, о которых говорят в кулуарах, отмечается в публикации.

Первая причина заключается в отсутствии движения по вопросу о правах венгерского нацменьшинства в Украине. Вторая, «более конспирологическая», — в том, что Еврокомиссия тормозит вступление Украины в ЕС «руками Мадьяра», не показывая широкой публике своего недовольства украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Издание утверждает, что у европейских элит есть ряд требований к Киеву, касающихся ослабления власти президента и расширения внешнего контроля над правоохранительной и судебной системой. «Эти требования Зеленский выполнять, очевидно, отказывается. Поэтому на него и оказывается давление на разных уровнях», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что ЕС потребуется оказать политическое воздействие на Венгрию, чтобы Будапешт перестал откладывать открытие кластеров по переговорам о вступлении Украины в объединение. Один из дипломатов назвал задержки «небольшой заминкой», которая, вероятно, будет устранена.

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