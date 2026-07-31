ВСУ атаковали Белгородскую область ракетой, есть пострадавший

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по территории Белгородской области. В результате пострадал один человек, сообщили в оперативном штабе региона.

Под огнем оказалось село Углово. «Мужчину, получившего осколочные ранения живота, рук и ног, бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ», — говорится в сообщении. Сейчас пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

Отмечается, что в результате атаки была повреждена сельскохозяйственная техника. Другие подробности уточняются.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 223 беспилотников ВСУ за день.