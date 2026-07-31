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22:51, 31 июля 2026 (обновлено: 23:12, 31 июля 2026)Экономика

«Удары по нам — это удары по сотням миллионов людей». Ким сделала новое заявление после атак на склады Wildberries

Ким: Разрабатываются меры поддержки пострадавшим от атак на Wildberries предпринимателям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Татьяна Ким

Татьяна Ким. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Основательница компании Wildberries Татьяна Ким сделала заявление на фоне атак на склады маркетплейса.

Уже почти две недели склады нашей компании подвергаются террористическим атакам

Татьяна Кимосновательница компании Wildberries

Накануне беспилотники ударили по складу маркетплейса в Пензенской области. Из-за этого на логистическом объекте произошло возгорание. Есть один пострадавший, ему оказана медпомощь.

За последние несколько дней беспилотники атаковали объекты Wildberries в ряде российских регионов. В частности, из-за ударов останавливалась работа логистических комплексов в Санкт-Петербурге, а также в Удмуртии.

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Атаки на Wildberries — это атаки на мирных граждан

Ким подчеркнула, что атаки на склады компании являются атаками на мирных граждан.

Wildberries — народный маркетплейс, которым пользуется каждый житель нашей страны, и других стран тоже. Поэтому удары по нам — это удары по сотням миллионов людей в десяти странах одновременно

Татьяна Кимосновательница компании Wildberries

Ким добавила, что в экосистеме маркетплейса ведут бизнес десятки тысяч людей из Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. Предприниматели этих стран тоже понесли миллиардные убытки, подчеркнула она.

Ответ на обвинения в продаже товаров военного назначения

Ким ответила на обвинения в продаже товаров военного назначения на российском маркетплейсе.

Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения

Татьяна Кимосновательница компании Wildberries

Глава WB добавила, что на маркетплейсах типа Amazon и Alibaba присутствуют все те же вещи. В этом плане, как заявила предпринимательница, «никакой логики и здравого смысла, рациональности в действиях террористов нет и не может быть».

Противник сам сделал заявления о том, что атаки на Wildberries направлены на обычных граждан России

Татьяна Кимосновательница компании Wildberries

При этом, по ее мнению, единственной целью атак было давление и дестабилизация российского общества.

Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что удары ВСУ по складам Wildberries направлены на рост недовольства среди простых россиян. Он указал, что надежды Украины посеять хаос в обществе обречены на провал.

Склады оборудованы всеми доступными средствами защиты

Ким заявила, что склады компании оборудованы всеми доступными средствами защиты.

С первого дня атак мы ежедневно усиливаем и укрепляем линию обороны, используя в том числе и инженерные решения. Тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение

Татьяна Кимосновательница компании Wildberries

Ким добавила, что в 2024 году Wildberries перестроила работу складов по противопожарной безопасности, оборудовала объекты самыми современными системами пожаротушения, регулярно проводятся эвакуационные учения с персоналом.

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Принятые меры

Глава Wildberries рассказала, что компания обсудила с правительством России комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям. В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. Ким пообещала, что в ближайшие дни набор этих мер будет озвучен.

Компания провела два транша поддерживающих выплат продавцам, во вторую волну попало почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса.

Для более крупных партнеров введена повышенная скидка постоянного покупателя на их товар за счет компании. Планируются очные встречи с бизнесменами в наиболее пострадавших регионах.

Кроме того, компания максимально оперативно перестраивает логистическую инфраструктуру, чтобы сохранить скорость доставки товаров.

Ранее Ким уже подчеркивала, что Wildberries окажет финансовую поддержку работающим на маркетплейсе продавцам. Первыми выплаты получили наименее защищенные предприниматели, около 88 тысяч селлеров.

Помимо этого, Ким заявляла об оперативном перестраивании логистики, чтобы минимизировать задержки и сохранить качество работы Wildberries. Также всем пострадавшим предпринимателям автоматически предоставили время, свободное от платежей по кредитам и займам.

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