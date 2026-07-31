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23:43, 31 июля 2026 (обновлено: 23:47, 31 июля 2026)Экономика

В Неаполе произошло сильнейшее за 40 лет землетрясение

В Неаполе произошло землетрясение магнитудой 4,7, есть пострадавшие
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В итальянском городе Неаполь произошло землетрясение магнитудой 4,7 — оно стало сильнейшим за последние 40 лет. В результате толчков, как сообщает издание ORF, зафиксированы разрушения.

«Эпицентр находился примерно в четырех километрах от Неаполя, в районе супервулкана Флегрейских полей», — говорится в сообщении. Уточняется, что толчки ощущались в самом городе и в его округе. Как сообщил министр по делам гражданской обороны Нелло Музумечи, пострадали как минимум четыре человека.

Кроме того, повреждены несколько жилых зданий и церквей. В части города пропало электричество.

Ранее сообщалось, что 1338 жителей пропали без вести после землетрясения в Венесуэле.

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