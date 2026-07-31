Более тысячи человек пропали после землетрясения в Венесуэле

Губернатор Теран: 1338 жителей пропали без вести после землетрясения в Венесуэле

Более тысячи жителей пропали без вести в венесуэльском штате Ла-Гуайра, сильнее всего пострадавшем от землетрясения 24 июня. Об этом рассказал губернатор штата Хосе Алехандро Теран в интервью «Унион Радио».

Данные о пропавших были получены на основе обращений местных жителей и Единого реестра жилья, который охватывает более 95 тысяч человек. Всего пропавшими числятся 1338 граждан.

По словам губернатора, землетрясение ударило по 8,55 процента территории штата. Подземные толчки разрушили 180 зданий, еще 750 были повреждены. 20 тысяч жителей пришлось разместить во временных лагерях.

Ранее сообщалось, что в Японии из разрушенного землетрясением торгового центра спасли 25 кошек.