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19:35, 30 июля 2026 (обновлено: 19:39, 30 июля 2026)Из жизни

Из разрушенного землетрясением торгового центра спасли 25 кошек

В Японии сотрудники кошачьего кафе спасли 25 кошек из разрушенного землетрясением ТЦ
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Joseph Campbell / Reuters

В Японии из разрушенного землетрясением торгового центра вывели 25 кошек. Об этом сообщает издание «Майнити симбун».

Когда произошло землетрясение, сотрудники кошачьего кафе на первом этаже торгового центра Aeon Mall Kumamoto пытались спасти кошек, пишет Agence France-Presse. В этот момент на втором этаже ТЦ произошел мощный взрыв. Сотрудникам кафе пришлось оставить животных и спешно эвакуироваться.

В результате взрыва у торгового центра обрушился второй этаж. На следующий день менеджеру кошачьего кафе удалось получить разрешение пожарной службы, полиции и владельца Aeon Mall и вернуться в здание за кошками. Все животные уцелели и не получили видимых травм. В тот же день сотрудники кафе на личных автомобилях отвезли их в филиал кафе в Хиросиме.

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Землетрясение, произошедшее в Кумамото 28 июля, стало для Японии сильнейшим за последние десять лет. Магнитуда сейсмотолчков достигала отметки 7,1, было объявлено об угрозе цунами.

Из-за землетрясения вспыхнули пожары, многие дома и дороги были разрушены. Повреждения также получили внешние стены исторического замка Кумамото, а на заводе Nippon Paper в Яцусиро обрушилась труба.

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