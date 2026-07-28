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11:10, 28 июля 2026 (обновлено: 11:37, 28 июля 2026)Экономика

Сильное землетрясение в Японии попало на видео

На острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии, сообщило Главное метеорологическое агентство страны.

Подземные толчки зафиксированы около 16:27 по местному времени (10:27 по Москве). Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров. Объявлено предупреждение об угрозе цунами. Оно действует для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.

На опубликованных кадрах видно, как от подземных толчков трясутся фонарные столбы и навес над перроном на вокзале.

Ранее землетрясение произошло в Италии. Подземные толчки зафиксировали ночью 24 июля, их магнитуда достигала 4,7 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением с вероятностью незначительных разрушений в районе эпицентра.

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