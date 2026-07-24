Землетрясение произошло в европейской стране

EMSC: Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Италии

Землетрясение произошло на юге Италии. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 24 июля, в 00:55 по местному времени (01:55 мск). Их магнитуда достигала 4,7 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением с вероятностью незначительных разрушений в районе эпицентра.

Эпицентр явления находился в 43 километрах к северо-западу от города Тропеа в регионе Калабрия и в 75 километрах к северо-западу от города Мессина в Сицилии. Очаг залегал на глубине 245 километрах. О пострадавших и разрушениях информация не поступала. Угрозу цунами в европейской стране не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья Камчатки. Подземные толчки зафиксировали в четверг, 23 июля, в 17:28 по московскому времени. Эпицентр явления находился в 254 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 41,7 километра. Информация о пострадавших и разрушениях в российском регионе не поступала.