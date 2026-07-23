Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:12, 23 июля 2026 (обновлено: 18:23, 23 июля 2026)Экономика

Землетрясение произошло в российском регионе

РАН: Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья Камчатки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Землетрясение произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщают специалисты Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

Подземные толчки зафиксировали в четверг, 23 июля, в 17:28 по московскому времени. Их магнитуда достигала 4,5 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением, которое способно привести к незначительным разрушениям в районе эпицентра.

Эпицентр явления находился в 254 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 41,7 километра. Информация о пострадавших и разрушениях в российском регионе не поступала. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее мощное землетрясение произошло в США. Подземные толчки зафиксировали в штате Техас в четверг, 23 июля, в 05:21 по местному времени (13:21 мск). Эпицентр располагался в 41 километре к северо-западу от города Пампа с населением около 18 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 6 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате стихийного бедствия не поступала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Отрыжка Советского Союза». Новый главком ВСУ заявил, что россияне не имеют права на существование, и оскорбил жителей Донбасса
    Эль-Ниньо предрекли усиление до экстремального уровня
    Смерчи приблизились к российскому курорту
    Электрокарам и машинам на газу подготовили новые ограничения в РФ
    Стали известны денежные требования Гвардиолы для работы в сборной Италии
    В крупных российских вузах произошли громкие коррупционные скандалы
    Зеленский высказался о полной блокировке украинских портов
    В Донецке начал работу первый в новых российских регионах парк альпак
    Девушка-подросток и женщина захлебнулись на глазах у отдыхающих на пляже в Европе
    Захарова напомнила Рубио об обещаниях Трампа по Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok