Землетрясение произошло в российском регионе

РАН: Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья Камчатки

Землетрясение произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщают специалисты Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

Подземные толчки зафиксировали в четверг, 23 июля, в 17:28 по московскому времени. Их магнитуда достигала 4,5 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением, которое способно привести к незначительным разрушениям в районе эпицентра.

Эпицентр явления находился в 254 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 41,7 километра. Информация о пострадавших и разрушениях в российском регионе не поступала. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее мощное землетрясение произошло в США. Подземные толчки зафиксировали в штате Техас в четверг, 23 июля, в 05:21 по местному времени (13:21 мск). Эпицентр располагался в 41 километре к северо-западу от города Пампа с населением около 18 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 6 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате стихийного бедствия не поступала.