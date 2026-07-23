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17:24, 23 июля 2026Экономика

В США произошло мощное землетрясение

EMSC: В США произошло землетрясение магнитудой 5,0
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

На севере штата Техас в США произошло мощное землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в четверг, 23 июля, в 05:21 по местному времени (13:21 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 41 километре к северо-западу от города Пампа с населением около 18 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 6 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате стихийного бедствия не поступала.

Накануне землетрясение с аналогичной магнитудой произошло на острове Суматра в Индонезии.

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