Мощное землетрясение произошло в одной стране

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0

На острове Суматра в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,0. О стихийном бедствии в одной стране сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в среду 22 июля, в 11:18 по местному времени (07:18 мск). Эпицентр землетрясения располагался на севере острова, в 55 километрах к юго-западу от города Лангса, население которого составляет около 54 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о повреждениях и пострадавших при этом не поступала.

Накануне землетрясение с аналогичной магнитудой произошло у восточного побережья Камчатки.