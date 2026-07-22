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09:03, 22 июля 2026 (обновлено: 09:05, 22 июля 2026)Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение в Индонезии

Фото: Indra Honey / Shutterstock / Fotodom

На острове Суматра в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,0. О стихийном бедствии в одной стране сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в среду 22 июля, в 11:18 по местному времени (07:18 мск). Эпицентр землетрясения располагался на севере острова, в 55 километрах к юго-западу от города Лангса, население которого составляет около 54 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о повреждениях и пострадавших при этом не поступала.

Накануне землетрясение с аналогичной магнитудой произошло у восточного побережья Камчатки.

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