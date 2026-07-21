Мощное землетрясение произошло в российском регионе

EMSC: Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у восточного побережья Камчатки

Мощное землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали во вторник, 21 июля, в 16:40 по местному времени (07:40 мск). Их магнитуда достигала 5,0 — это сейсмологи считают достаточно сильным землетрясением, способным привести к умеренным разрушениям.

Эпицентр явления находился в 170 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях информация не поступала. Угрозу цунами в российском регионе не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Бурятии. Эпицентр явления находился в Тарбагатайском районе, расположенном в 52 километрах от регионального центра. Отмечается, что жители Улан-Удэ ощутили небольшие толчки.