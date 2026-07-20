В российском регионе произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,5

В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5. Об этом со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района сообщило агентство РИА Новости.

Подземные толчки произошли в 11:45 по местному времени (06:45 по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился в Тарбагатайском районе, расположенном в 52 километрах от регионального центра. Отмечается, что жители Улан-Удэ ощутили небольшие толчки.

Собеседник агентства отметил, что в результате случившегося обошлось без разрушений.

Ранее в этот же день мощное землетрясение зафиксировали у побережья Камчатки. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,5. Эпицентр располагался в 229 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 20,9 километра.