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14:53, 20 июля 2026Экономика

В российском регионе произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,5
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: MuhsinRina / Shutterstock / Fotodom

В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5. Об этом со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района сообщило агентство РИА Новости.

Подземные толчки произошли в 11:45 по местному времени (06:45 по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился в Тарбагатайском районе, расположенном в 52 километрах от регионального центра. Отмечается, что жители Улан-Удэ ощутили небольшие толчки.

Собеседник агентства отметил, что в результате случившегося обошлось без разрушений.

Ранее в этот же день мощное землетрясение зафиксировали у побережья Камчатки. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,5. Эпицентр располагался в 229 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 20,9 километра.

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