Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:36, 20 июля 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло в российском регионе

РАН: Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Камчатки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: РИА Новости

Мощное землетрясение произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщают специалисты Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 20 июля, в 12:09 по местному времени (03:09 мск). Их магнитуда достигала 5,5 — это сейсмологи считают достаточно сильным землетрясением, которое способно привести к умеренным разрушениям.

Эпицентр явления находился в 229 километрах от города Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 20,9 километра. В экстренных службах уточнили, что в населенных пунктах российского региона землетрясение не ощутили. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угрозу цунами не объявляли.

Ранее землетрясение произошло у железнодорожного узла в Новосибирской области. Магнитуду подземных толчков оценили как 5,3. Пресс-служба ГУ МЧС России по региону уточнила, что разрушений и пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Раскрыты последствия удара ВСУ по Подмосковью
    Возможность конкуренции российских и европейских вин на рынке в США оценили
    В МИД раскрыли роль украинских военных советников в Африке
    Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло
    Врач предупредил о вреде кофе для долголетия в определенное время суток
    Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на Россию
    Трамп сделал заявление о безопасности подаренного Катаром самолета
    Столб дыма заметили в Московской области после удара ВСУ
    Жителей одной страны предупредили об опасной жаре
    Россиянин выслушал приговор за хладнокровную расправу над близкими родственниками
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok