Мощное землетрясение произошло в российском регионе

РАН: Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Камчатки

Мощное землетрясение произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщают специалисты Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 20 июля, в 12:09 по местному времени (03:09 мск). Их магнитуда достигала 5,5 — это сейсмологи считают достаточно сильным землетрясением, которое способно привести к умеренным разрушениям.

Эпицентр явления находился в 229 километрах от города Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 20,9 километра. В экстренных службах уточнили, что в населенных пунктах российского региона землетрясение не ощутили. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угрозу цунами не объявляли.

Ранее землетрясение произошло у железнодорожного узла в Новосибирской области. Магнитуду подземных толчков оценили как 5,3. Пресс-служба ГУ МЧС России по региону уточнила, что разрушений и пострадавших нет.