Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Новосибирской области

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у железнодорожного узла в Новосибирской области

Около города Карасук в Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Информацию опубликовали на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно картам, рядом с упомянутой территорией располагается железнодорожный узел Западно-Сибирской железной дороги. По данным экспертов, сейсмическая активность произошла на широте 53.31 и долготе 77.86. «Интенсивность в эпицентре — 6.8 (оценка MSK 64)», — говорится в сообщении.

Пресс-служба ГУ МЧС России по региону уточнила, что разрушений и пострадавших нет. «Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — подчеркнули специалисты.

Ранее в июле мощное землетрясение произошло у берегов Мексики и Гватемалы. Магнитуда составила 7,3.