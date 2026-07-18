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09:51, 18 июля 2026Экономика

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Новосибирской области

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у железнодорожного узла в Новосибирской области
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Indra Honey / Shutterstock / Fotodom  

Около города Карасук в Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Информацию опубликовали на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно картам, рядом с упомянутой территорией располагается железнодорожный узел Западно-Сибирской железной дороги. По данным экспертов, сейсмическая активность произошла на широте 53.31 и долготе 77.86. «Интенсивность в эпицентре — 6.8 (оценка MSK 64)», — говорится в сообщении.

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Пресс-служба ГУ МЧС России по региону уточнила, что разрушений и пострадавших нет. «Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — подчеркнули специалисты.

Ранее в июле мощное землетрясение произошло у берегов Мексики и Гватемалы. Магнитуда составила 7,3.

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