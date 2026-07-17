Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:59, 17 июля 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло у берегов Мексики и Гватемалы

Землетрясение магнитудой до 7,3 произошло у берегов Мексики и Гватемалы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Stringer / Reuters

У берегов Мексики и Гватемалы произошло землетрясение, магнитуда которого может составлять от 6,8 до 7,3. Об этом пишет РИА Новости.

В национальном сейсмологическом центре Мексики опубликовали сообщение о подземных толчках магнитудой 6,8, однако по данным Геологической службы США (USGS) землетрясение было мощнее — магнитуда составила 7,3. После толчков, в 17:55 мск, Национальное управление океанических атмосферных исследований США (NOAA) объявило об угрозе цунами.

Ранее землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали на границе Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Белом доме высказались о подписании Трампом законопроекта о санкциях против России
    Президент Аргентины отказался от посещения финала чемпионата мира из-за суеверия
    Багажный конвейер врезался в самолет в Африке и попал на видео
    Мощное землетрясение произошло у берегов Мексики и Гватемалы
    На Западе связали отставку министра обороны Украины с визитом европейского политика
    Крокодил утащил 12-летнего мальчика в реку и съел его
    Россиянкам с пышными формами перечислили самые модные образы на лето
    Российский подросток объяснил жестокую расправу над спящей матерью
    Соратницу Набиуллиной выдвинут для продолжения работы в МВФ
    В России откроют уникальный центр реабилитации диких животных
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok