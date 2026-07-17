Мощное землетрясение произошло у берегов Мексики и Гватемалы

Землетрясение магнитудой до 7,3 произошло у берегов Мексики и Гватемалы

У берегов Мексики и Гватемалы произошло землетрясение, магнитуда которого может составлять от 6,8 до 7,3. Об этом пишет РИА Новости.

В национальном сейсмологическом центре Мексики опубликовали сообщение о подземных толчках магнитудой 6,8, однако по данным Геологической службы США (USGS) землетрясение было мощнее — магнитуда составила 7,3. После толчков, в 17:55 мск, Национальное управление океанических атмосферных исследований США (NOAA) объявило об угрозе цунами.

Ранее землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали на границе Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики.