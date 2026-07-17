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15:07, 17 июля 2026Экономика

Землетрясение произошло в российском регионе

EMSC: Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Ставропольском крае
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: samoila ionut / Shutterstock / Fotodom

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на границе Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики. Об этом сообщают специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 17 июля, в 0:24 по местному времени (совпадает с московским). Их магнитуда достигала 3,9 — это сейсмологи считают слабым землетрясением, которое ощущается только в районе эпицентра.

Эпицентр явления находился в 8 километрах к юго-западу от села Учкекен в Карачаево-Черкессии и в 24 километрах к западу от города Кисловодска в Ставропольском крае. Очаг залегал на глубине 8 километров. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Ранее у берегов Камчатки произошли три мощных землетрясения за час. Магнитуда подземных толчков достигала 6,0, 5,7 и 5,0.

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