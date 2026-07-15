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08:04, 15 июля 2026Экономика

У берегов Камчатки произошли три мощных землетрясения за час

У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой 6,0, 5,7 и 5,0
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

У берегов Камчатки зафиксировали три мощных землетрясения за час. Об этом сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в 14:48 по местному времени (5:48 мск) в 210 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 64,6 километра. Спустя шесть минут стало известно о чуть менее мощных подземных толчках, магнитуду которых сейсмологи оценили в 5,7. Эпицентр располагался в 206 километрах от регионального центра. Очаг находился на глубине 72 километра.

В 15:42 по местному времени (6:42 мск) было зарегистрировано третье землетрясение магнитудой 5,0, в 207 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 70,1 километра.

Угроза цунами для побережья Камчатки не объявлялась. Информации о пострадавших и разрушениях в результате стихийных бедствий не поступало.

Накануне землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали в Бурятии.

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