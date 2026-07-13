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08:16, 13 июля 2026Экономика

Землетрясение произошло в российском регионе

МЧС: Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Бурятии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Global Look Press

Землетрясение произошло в Тункинском районе Бурятии. Об этом сообщили в управлении МЧС по российскому региону.

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 13 июля, в 05:18 по московскому времени. По Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, энергетический класс сейсмособытия составил 12,9 — это соответствует магнитуде 4,9 по шкале Рихтера. Такое землетрясение считают умеренным и способным привести к незначительным разрушениям.

Жители соседнего Приангарья — Иркутска, Слюдянки, Ангарска и Шелехова — ощутили подземные толчки силой 3 балла. «По информации ЕДДС, на территории Тункинского района ощущались слабые точки. Организована работа групп по обследованию зданий и сооружений», — заключили в МЧС.

Ранее землетрясение магнитудой 4,2 произошло у побережья Курильских островов. Эпицентр явления находился в 128 километрах к юго-востоку от города Курильск на острове Итуруп. Очаг залегал на глубине 35 километров. О пострадавших и разрушениях в российском регионе информация не поступала. Угрозу цунами не объявляли.

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