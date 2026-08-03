Россия пригрозила Ирландии серьезными последствиями за морское пиратство

Посол в Ирландии Филатов: Захват судов России для Дублина обернется катастрофой

Россия предупредила Ирландию, что попытки участия в пиратских акциях будут иметь серьезные последствия. Об этом рассказал «Известиям» посол РФ в Ирландии Юрий Филатов.

Он отметил, что Дублин демонстрирует готовность к подобным действиям. Ранее в Ирландии вступили в силу поправки, которые позволяют ирландским вооруженным силам «легальную» возможность высадки на морские суда.

Издание указало, что слова ирландских властей по данному вопросу в основном копируют заявления из Лондона.

Ранее глава МИД Ирландии Хелен Макэнти заявила, что Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию путем введения более частых ограничений. При этом она отметила, что Брюсселю необходимо найти баланс между «максимально возможными санкциями» и их негативным последствием на экономику Европы.