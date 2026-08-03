Сомнолог предупредил о причинах проблем со сном летом

Сомнолог Аллен: Если выпивать много воды вечером, это ухудшит сон

Терапевт, сомнолог Кристофер Дж. Аллен рассказал, почему летом могут возникать проблемы со сном. О их причинах врач предупредил в беседе с Yahoo.

По словам Аллена, ухудшить сон может то, что человек во второй половине дня пьет слишком много воды. «Если кто-то выпивает большую часть воды вечером, он может побороть обезвоживание, но ночью будет постоянно просыпаться, чтобы сходить в туалет», — объяснил доктор.

Сомнолог добавил, что мешать сну могут интенсивные тренировки по вечерам. «Энергичные физические упражнения повышают температуру тела, частоту сердечных сокращений, уровень адреналина и кортизола», — отметил врач.

Чтобы эти привычки не мешали, Аллен посоветовал за два-три часа до сна не пить много воды и не заниматься интенсивными физическими нагрузками, в вечерние часы отдавая предпочтение йоге и пилатесу.

Доктор добавил, что летом проблемы со сном могут возникать из-за ранних восходов и поздних закатов: из-за этого организм может сдвигать время отхода ко сну на более позднее. Тем, кто столкнулся с этим, сомнолог порекомендовал вставать с утра в одно и то же время. «Ежедневное пробуждение примерно в одно и то же время помогает стабилизировать циркадный ритм», — заверил врач.

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