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Забота о себе
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01:01, 3 августа 2026Забота о себе

Сомнолог предупредил о причинах проблем со сном летом

Сомнолог Аллен: Если выпивать много воды вечером, это ухудшит сон
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yuganov Konstantin / Shutterstock / Fotodom

Терапевт, сомнолог Кристофер Дж. Аллен рассказал, почему летом могут возникать проблемы со сном. О их причинах врач предупредил в беседе с Yahoo.

По словам Аллена, ухудшить сон может то, что человек во второй половине дня пьет слишком много воды. «Если кто-то выпивает большую часть воды вечером, он может побороть обезвоживание, но ночью будет постоянно просыпаться, чтобы сходить в туалет», — объяснил доктор.

Сомнолог добавил, что мешать сну могут интенсивные тренировки по вечерам. «Энергичные физические упражнения повышают температуру тела, частоту сердечных сокращений, уровень адреналина и кортизола», — отметил врач.

Чтобы эти привычки не мешали, Аллен посоветовал за два-три часа до сна не пить много воды и не заниматься интенсивными физическими нагрузками, в вечерние часы отдавая предпочтение йоге и пилатесу.

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Доктор добавил, что летом проблемы со сном могут возникать из-за ранних восходов и поздних закатов: из-за этого организм может сдвигать время отхода ко сну на более позднее. Тем, кто столкнулся с этим, сомнолог порекомендовал вставать с утра в одно и то же время. «Ежедневное пробуждение примерно в одно и то же время помогает стабилизировать циркадный ритм», — заверил врач.

Ранее терапевт Мария Лаврухина назвала железную причину спать под одеялом в жару. Она отметила, что одеяло помогает защититься от бактерий.

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