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01:49, 3 августа 2026 (обновлено: 01:52, 3 августа 2026)Экономика

Экономике одной европейской страны предрекли спад из-за конфликта в Иране

Telegraph: Британии грозит рецессия в экономике из-за конфликта в Иране
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Экономика Великобритании может войти в фазу спада, если транспортный коридор в Ормузском проливе останется перекрытым вплоть до весны 2027 года. Такой прогноз содержится в отчете консалтинговой компании EY, на который ссылается газета The Daily Telegraph.

Согласно расчетам аналитиков, затягивание конфликта вокруг Ирана способно привести к сокращению британского ВВП на 0,2 процента в 2027 году. В этом случае два первых квартала года покажут отрицательную динамику, что формально будет означать рецессию. Кроме того, экономический спад неизбежно подстегнет инфляцию: по оценкам EY, ее темпы могут превысить текущие показатели более чем вдвое и достичь 6,4 процента.

На этом фоне напомним, что в марте экс-глава британского Минфина Рейчел Ривс пересмотрела прогноз роста ВВП страны на 2026 год в сторону понижения — с 1,4 процента до 1,1 процента. При этом ранее она ожидала, что в 2027 году экономика королевства вырастет на 1,6 процента.

Ранее США приостановили удары по Ирану в связи с визитом делегации Омана в Тегеран. Темой переговоров будут вопросы по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

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