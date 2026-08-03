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02:06, 3 августа 2026 (обновлено: 02:08, 3 августа 2026)Силовые структуры

Появилось видео смертельной аварии на трассе в Дагестане

Появились кадры аварии на трассе у села Бамматюрт в Дагестане, в которой погибли трое
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Telegram-канал «Криминальная хроника»

На автодороге местного значения «Хасавюрт – Бамматюрт», не доезжая села Бамматюрт, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором погибли три человека. Кадрами и подробностями смертельной аварии поделилась пресс-служба МВД Республики Дагестан в своем официальном Telegram-канале «Криминальная хроника».

Трагедия произошла 2 августа около 23:20, водитель «Лады Приоры » выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус». В результате чего, «Приора» загорелась.

Водитель «Приоры» и двое его пассажиров скончались на месте происшествия. Как передает ГУ МЧС по региону в канале в мессенджере Мах, еще шесть человек пострадали, в их числе двое детей. О состоянии пострадавших пока неизвестно.

На месте аварии работают сотрудники полиции и МЧС. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и личности участников ДТП.

Ранее появились подробности аварии с микроавтобусом на 131-м километре автодороги «ВолгоградАстрахань», в которой два человека погибли, еще шестеро пострадали.

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