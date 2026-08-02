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12:36, 2 августа 2026 (обновлено: 12:39, 2 августа 2026)Россия

Появились подробности аварии с микроавтобусом в российском городе

Шесть человек попали в больницу после ДТП на трассе под Астраханью
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Прокуратура Астраханской области / Max

После аварии на 131-м километре автодороги ВолгоградАстрахань два человека не выжили, а шестеро оказались в больнице. Об этом пишет РИА Новости.

В ночь на 2 августа водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Daewoo. В результате оба водителя не выжили. Пассажиры микроавтобуса доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших женщина 1981 года рождения, мужчина 1975 года рождения и четверо несовершеннолетних детей. Сейчас Госавтоинспекция Ахтубинского района проводит проверку.

Ранее большегруз разорвало на части после дорожно-транспортного происшествия в Пермском крае.

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