Появились подробности аварии с микроавтобусом в российском городе

Шесть человек попали в больницу после ДТП на трассе под Астраханью

После аварии на 131-м километре автодороги Волгоград — Астрахань два человека не выжили, а шестеро оказались в больнице. Об этом пишет РИА Новости.

В ночь на 2 августа водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Daewoo. В результате оба водителя не выжили. Пассажиры микроавтобуса доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших женщина 1981 года рождения, мужчина 1975 года рождения и четверо несовершеннолетних детей. Сейчас Госавтоинспекция Ахтубинского района проводит проверку.

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