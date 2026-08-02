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13:04, 2 августа 2026 (обновлено: 13:08, 2 августа 2026)Из жизни

В российском регионе спасли семейство белых китов

В Хабаровском крае спасли семейство белух
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Официальный канал губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина

В Хабаровском крае спасли семейство белых китов белух. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, киты — два взрослых кита и трое детенышей — застряли на мели в устье Уды. Там их заметили студенты и местные жители. До прибытия крана они поливали их водой. Прибывший кран вывел их на глубокую воду. Спасательная операция продолжалась два часа.

По словам губернатора региона, сейчас люди смотрят за морем и ждут прилива, чтобы убедиться, что белухи в безопасности.

Ранее сообщалось, что горбатые киты приплыли в Мурманскую область. Также туристка Елена Москалева, побывавшая на днях на экскурсии в море, прислала в редакцию видео, на котором запечатлены сразу несколько представителей этого вида.

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