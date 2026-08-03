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16:34, 3 августа 2026Авто

Шесть производителей резко увеличили цены на машины в России

Стоимость автомобилей Evolute, Geely, Belgee и еще трех марок увеличилась для россиян
Марина Аверкина

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В июле автопроизводители активно корректировали цены на свою продукцию в России, причем пока одни увеличивали стоимость, другие — уменьшали. Эксперты портала «Автоновости дня» проанализировали прайс-листы и выявили, что цены пересмотрели минимум десять марок.

Так, белорусская Belgee сделала дороже некоторые исполнения седана S50 и все комплектации кроссоверов X50+ и X70, кроме начальных. Седан S50 прибавил шесть тысяч рублей, и его стоимость теперь составляет от 1 899 990 до 2 315 990 рублей. У модели X50+ версии (кроме базовой) подорожали на четыре тысячи рублей, у X70 — на три-пять тысяч рублей. Теперь X50+ предлагается за 2 319 990 — 2 779 990 рублей, X70 — за 2 579 990 — 3 085 990.

Китайская Geely скорректировала стоимость всей линейки. Единственный вариант кроссовера Coolray и все старшие комплектации остальных моделей стали дороже на пять тысяч рублей. Теперь модель Coolray россиянам доступна за 2 894 990, Cityray — от 2 849 990 до 3 259 990 рублей, Preface — от 3 329 990 до 3 434 990, Atlas — от 3 449 990 до 4 229 990, Monjaro — от 4 599 990 до 4 904 990, Okavango — от 3 772 990 до 3 993 990 рублей. Кроссовер EX5 можно приобрести за 4 169 990 — 4 479 990, а модель EX5 EM-i — от 3 669 990 до 3 974 990 рублей.

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Российский дистрибьютор Dongfeng поднял цены на оба кроссовера, представленных на рынке. Модели Huge и Mage во всех версиях прибавили 200 тысяч рублей. Теперь Huge оценивается в 3 239 900 — 3 439 900 рублей, Mage — в 3 099 000 — 3 199 000.

У премиального Hongqi изменилась стоимость только компактного кроссовера HS3. Удорожание составило от девяти до 29 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Новая цена машины — от 3 199 000 до 3 659 000 рублей.

Марка Foton также увеличила стоимость пикапа Tunland G9 2025 и 2026 годов выпуска — на 100 тысяч. Вне зависимости от года производства автомобиль сейчас стоит 3 890 000 рублей.

Две модели российской марки Evolute липецкой сборки тоже выросли в цене. Электрический i-Joy прибавил 150 тысяч рублей, гибридный i-Space — 100 тысяч рублей. Теперь электрокроссовер продается за 2 974 000 — 3 174 000 рублей. Пятиместный гибрид оценили в 3 585 000 рублей, семиместный — на 100 тысяч дороже.

Бренд Bestune, входящий в FAW, напротив, уменьшил стоимость кроссовера T77 на 102 тысячи рублей. Теперь базовая версия Luxe доступна за 1 798 000 рублей.

Jaecoo также снизил цены на флагманский J8. Топ-исполнения Prestige и Prestige+ 2025 года подешевели на 100 и 200 тысяч рублей соответственно, до 4 569 000 и 4 779 000 рублей. Базовая версия Comfort 2024 года сохранила прежнюю стоимость — 4 219 000 рублей.

Changan пересмотрел ценник на полноприводный CS75 Plus New калининградской сборки. Обе комплектации модели стали дешевле на 90 тысяч рублей, и теперь кроссовер стоит от 4 099 900 до 4 249 900.

Ранее стало известно, что Ульяновский автомобильный завод решил официально присвоить семейству СГР (старый грузовой ряд) легендарное прозвище «Буханка». В пресс-службе предприятия уточнили, что в технических документах сохранятся заводские индексы моделей. Производитель уже начал процедуру регистрации нового товарного знака «Буханка».

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