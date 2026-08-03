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17:18, 3 августа 2026 (обновлено: 17:27, 3 августа 2026)Ценности

Филиппа Киркорова назвали синтоловым королем из-за внешности на видео с концерта

Певец Филипп Киркоров подвергся критике в сети из-за бицепсов на видео с концерта
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @yanchik_rainix

Российский певец Филипп Киркоров подвергся критике в сети из-за внешности на видео с концерта в Калининграде. Кадры и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пользовательницы с никнеймом @yanchik_rainix.

59-летнего артиста запечатлели на камеру в белых брюках. Кроме того, на нем были пояс и оголяющий тело жилет с объемным декором, который напоминал лепнину.

Пользователи сети удивились физической форме знаменитости. Некоторые из них назвали поп-исполнителя синтоловым королем из-за неестественного объема бицепсов. «Что он с собой сделал?», «Зачем себя так уродовать? Что у них в головах?», «Как бы ни накачивал руки, все равно возраст виден», «Что-то он перебарщивает с внешностью», «До рук дошел, скоро и ноги будут как базуки», — высказывались юзеры.

В июне пластический хирург Соломон Абрамян оценил ринопластику Киркорова.

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