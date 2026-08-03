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18:01, 3 августа 2026 (обновлено: 18:34, 3 августа 2026)Экономика

Продажи золотых слитков в России взлетели

Россельхозбанк сообщил о росте продаж золотых слитков в России в январе-июне на 31 процент
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

По итогам первого полугодия 2026 года продажи золотых слитков в России увеличились на 31 процент в годовом выражении. Об этом со ссылкой на пресс-службу Россельхозбанка по Сибирскому федеральному округу сообщает ТАСС.

Объем вложений в инвестиционные золотые монеты подрос на восемь процентов, то есть для граждан слитки в последнее время выглядят предпочтительнее. Однако в случае с серебром наблюдается обратная динамика — спрос на монеты взлетел на 45 процентов, в то время как продажи слитков упали на четыре процента.

Директор Красноярского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Михайлова связала интерес к золотым слиткам с отменой НДС на этот драгоценный металл. Покупатели ориентируются на рост цен и надеются получить высокий доход от инвестирования за короткий срок.

В июле Министерство финансов России рекомендовало продукт компании «Росвексель» под названием «Золотой сертификат» сроком действия от трех месяцев до года, который позволяет приобретать золото с защитой от снижения его стоимости. Его владелец после истечения срока сможет либо получить золото в физическом виде, либо выбрать оплату в рублях по простому векселю, лежащему в основе сертификата.

Между тем по итогам первого полугодия золотые резервы Банка России опустились до 73,4 миллиона тройских унций (2,283 тысячи тонн), что стало минимумом с февраля 2020 года. За шесть месяцев регулятор продал 1,4 миллиона унций (43,5 тонны) драгоценного металла.

В последний раз сравнимую по объемам распродажу ЦБ проводил почти четверть века назад, в 2002 году, когда за шесть месяцев золотой запас страны уменьшился на 36,1 тонны.

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