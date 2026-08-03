Река Рейн в Германии обмелела до беспрецедентных значений

Bild: Уровень Рейна в Германии на трех участках упал до рекордно низких значений

Уровень реки Рейн в Германии на трех участках упал до рекордно низких значений. Об этом сообщила газета Bild.

По информации источника, беспрецедентное обмеление зафиксировали в дуйсбургском Рурорте, Дюссельдорфе и Кельне. Так, в воскресенье, 2 августа, уровень воды в Рурорте, районе города Дуйсбург, находился на уровне 149 сантиметров, что на два сантиметра ниже предыдущего минимума, зафиксированного в августе 2022 года. Что касается участка в Дюссельдорфе, там показатель составил 21 сантиметр, что также на два сантиметра ниже прошлого минимума. В Кельне уровень воды опустился до исторического минимума еще 1 августа.

В газете обмеление Рейна связали с продолжающейся засухой и отсутствием дождей в последние месяцы. Авторы публикации отметили, что оно негативно сказывается на речном судоходстве и экономике Германии в целом.

Ранее эксперт ФНЭБ и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что Европа оказалась на грани энергокризиса из-за жары и обмеления рек.