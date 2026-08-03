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14:16, 3 августа 2026Экономика

Названы проблемы Европы из-за жары

Экономист Юшков: Европа оказалась на грани энергокризиса из-за жары и обмеления рек
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alice Sacco / Reuters

В Европе в результате жары и обмеления рек снижается выработка на гидроэлектростанциях и возникают трудности с речными перевозками. Таким мнением с газетой «Взгляд» поделился эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Кроме того, сокращается выработка электроэнергии на атомных станциях, заверил экономист. «Дело не только в том, что мелеют естественные водоемы, но и в том, что температура воды в прудах-охладителях оказывается слишком высокой для охлаждения ядерных реакторов», — добавил он. По словам аналитика, венгерская станция «Пакш» в ближайшие дни приостановит работу по этим причинам.

Европа сталкивается и с проблемами в области возобновляемой энергетики из-за жары. Знойная погода снижает выработку ветряных электростанций. С последствиями сталкивается и традиционная энергетика — из-за обмеления рек возникают трудности с речными перевозками, в том числе угля.

Ранее премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил об исторически низком уровне воды в Дунае в Сербии и Европе из-за 40-градусной жары и призвал жителей страны экономить воду и электроэнергию.

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